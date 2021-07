Copa Maradona, Italia-Argentina, ok dalla FIFA. Si giocherà a Napoli. Spunta la data -VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Copa Maradona è una realtà, la FIFA ha dato l’ok all’amichevole tra Italia e Argentina a Napoli. Secondo quanto riporta il portale TntSports, la FIFA sarebbe già a a lavoro per organizzare la Copa Maradona gara amichevole in memoria del Pibe de Oro. L’Italia e L’Argentina le due nazioni vincitrici rispettivamente di Euro 2020 e della Coppa America di quest’anno, si sfideranno a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Copa ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laè una realtà, laha dato l’ok all’amichevole tra. Secondo quanto riporta il portale TntSports, lasarebbe già a a lavoro per organizzare lagara amichevole in memoria del Pibe de Oro. L’e L’le due nazioni vincitrici rispettivamente di Euro 2020 e della Coppa America di quest’anno, si sfideranno aallo stadio Diego Armando...

fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - eldestapeweb : Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - Goal_India : Argentina win Copa America, Italy win Euro?? Diego Maradona and Paolo Rossi smiling down from heaven?? - zazoomblog : Copa Maradona: Italia-Argentina si giocherà a Napoli. C’è la data - #Maradona: #Italia-Argentina #giocherà - laqueendeidrama : complimenti all'Argentina per aver vinto la Copa Diego Armando Maradona -