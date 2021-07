Copa Maradona, due nazionali si sfidano per rendere omaggio al Pibe de Oro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Copa Maradona, così è stata chiamata la sfida che vedrà impegnate due nazionali in onore di Maradona. Finalmente è arrivato anche l’ok decisivo del massimo organismo mondiale del calcio, la Fifa. Copa Maradona, i dettagli della partita Secondo quanto riportato da Sport Mediaset è arrivato il benestare della Fifa per disputare la partita tra i campioni del Sud America e i campioni d‘Europa per rendere omaggio al più grande di tutti. L’idea di una sfida tra le squadre che hanno vinto l‘Europeo e la Copa America è arrivata dopo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021), così è stata chiamata la sfida che vedrà impegnate duein onore di. Finalmente è arrivato anche l’ok decisivo del massimo organismo mondiale del calcio, la Fifa., i dettagli della partita Secondo quanto riportato da Sport Mediaset è arrivato il benestare della Fifa per disputare la partita tra i campioni del Sud America e i campioni d‘Europa peral più grande di tutti. L’idea di una sfida tra le squadre che hanno vinto l‘Europeo e laAmerica è arrivata dopo ...

