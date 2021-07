Cooler Master | ecco la sedia da gaming con motore aptico per un’esperienza da “cinema 4D”

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha da poco lanciato ladaMotion 1 progettata in collaborazione con D-Box, dotata del primoal mondo ottimizzato per adattarsi a una“Work & Play” e potenziata dalla libreria di giochi e film D-Box, Motion 1 offre l’esperienza del4D e del gameplay immersivo direttamente nel comfort della propria stanza. In pratica è una versione casalinga di quei sedili che si spostano durante la visione di un film, per far sentire gli utenti più immersi. Motion 1 utilizza un poggiatesta in stile “hammerhead”, ha ...

Ha una forma che ricorda un po' una capsula che sta per essere espulsa da un'astronave. E anche un po' un uovo. Quello che conta è che Orb X di promette un'immersione completa nei videogiochi Proviamo ad immaginare una situazione in cui stiamo per provare per la prima volta uno dei videogiochi che stiamo aspettando da una vita. ...Si chiama ORB X la postazione per lavorare e giocare svelata da. Con fattezze che ricordano un uovo, questa postazione semi - chiusa si presenta con un look accattivante e futuristico , anche se non si tratta di una novità assoluta, di progetti ...