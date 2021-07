Convocati Bologna per Pinzolo: la lista di Mihajlovic (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Bologna parte per il ritiro di Pinzolo: ecco la lista dei Convocati di Mihajlovic con l’assenza di Barrow, causa Covid Il Bologna parte per il ritiro di Pinzolo. Ecco la lista dei Convocati: assente Barrow, positivo al Covid. Tanti giovani per Sinisa Mihajlovic. Portieri: Skorupski, Ravaglia, Sarr, Bagnolini, Molla Difensori: Amey, Binks, Bonifazi, Annan, Denswil, De Silvestri, Dijks, Khailoti, Mbaye, Soumaoro, Hickey Centrocampisti: Baldursson, Casadei, Poli, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato Attaccanti: Cangiano, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilparte per il ritiro di: ecco ladeidicon l’assenza di Barrow, causa Covid Ilparte per il ritiro di. Ecco ladei: assente Barrow, positivo al Covid. Tanti giovani per Sinisa. Portieri: Skorupski, Ravaglia, Sarr, Bagnolini, Molla Difensori: Amey, Binks, Bonifazi, Annan, Denswil, De Silvestri, Dijks, Khailoti, Mbaye, Soumaoro, Hickey Centrocampisti: Baldursson, Casadei, Poli, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato Attaccanti: Cangiano, ...

