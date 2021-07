Contraccezione di emergenza | il farmacista non può essere obiettore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Solo sei minorenni su 10 hanno potuto acquistare lad’in farmacia. Questo è il risultato di un’inchiesta di Donna Moderna. Federfarma: “Per unnon vale l’obiezione di coscienza”. Donna Moderna ha mandato in avanscoperta 10 minorenni tra Milano, Torino e Roma in una particolarissima e azzeccatissima inchiesta. L’esperimento ci mostra come sia ancora poco sdoganata l’informazione sullae non solo. Le adolescenti del 2010 non sembrano avere la strada facile. Infatti solo sei hanno ottenuto il farmaco (3 nella Capitale, 2 in Piemonte, 1 in Lombardia), per le altre ...