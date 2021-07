Contenzioso per un buono fruttifero postale “tre anni plus”: la decisione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Contenzioso tra una donna, vedova, e Poste Italiane a causa di un buono fruttifero postale “tre anni plus” cointestato Novità importanti a favore dei risparmiatori tra cui una che riguarda i buoni fruttiferi postali “tre anni plus”. Le decisioni sono comparse sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario. La parte ricorrente ha comunicato di essere titolare con pari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021)tra una donna, vedova, e Poste Italiane a causa di un“tre” cointestato Novità importanti a favore dei risparmiatori tra cui una che riguarda i buoni fruttiferi postali “tre”. Le decisioni sono comparse sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario. La parte ricorrente ha comunicato di essere titolare con pari L'articolo proviene da Consumatore.com.

