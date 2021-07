Contagi in rialzo: 2153 nuovi casi e 23 morti. Bassetti rassicura: basta dare addosso a chi ha festeggiato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Covid, il virus non molla la presa e i Contagi sono in rialzo: 2.153 nuovi casi e 23 morti. Ma Bassetti rassicura: l’incremento è già in corso, ma dobbiamo guardare ai dati su ospedalizzazioni e ricoveri. Quindi: basta dare addosso a chi ha festeggiato per la vittoria agli Europei… Ma se da un dal lato l’esperto rassicura e frena su panico e allarmismo, dall’altro la curva epidemica in Italia risulta ancora in netta risalita. E registra un nuovo rialzo dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Covid, il virus non molla la presa e isono in: 2.153e 23. Ma: l’incremento è già in corso, ma dobbiamo guarai dati su ospedalizzazioni e ricoveri. Quindi:a chi haper la vittoria agli Europei… Ma se da un dal lato l’espertoe frena su panico e allarmismo, dall’altro la curva epidemica in Italia risulta ancora in netta risalita. E registra un nuovodei ...

