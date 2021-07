Consumo di suolo, senza interventi costi alle stelle già nel 2030 (Di mercoledì 14 luglio 2021) È un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro quello che l’Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al Consumo di suolo tra il 2012 e il 2030. È la fotografia scattata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nell’edizione 2021 del Rapporto sul ‘Consumo di suolo in Italia’. “Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata nel 2020 – stima il report – i danni costerebbero cari e non solo in termini economici. Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) È un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro quello che l’Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta alditra il 2012 e il. È la fotografia scattata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nell’edizione 2021 del Rapporto sul ‘diin Italia’. “Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata nel 2020 – stima il report – i danni costerebbero cari e non solo in termini economici. Dal 2012 ad oggi ilnon ha potuto garantire ...

