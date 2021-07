Consumo del suolo in Campania: 210 ettari in meno di superficie naturale nel 2020 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nell’arco del 2020 l’estensione del territorio naturale in Campania si è ristretta di 210 ettari. Il territorio occupato da coperture artificiali, in altre parole, si è ampliato per un’estensione pari a circa 300 campi di calcio. Il Consumo di suolo netto, ossia il bilancio tra suolo occupato da nuove coperture artificiali e suolo che al contrario si è trasformato da “artificiale” in “naturale”, è uno degli indicatori presi in considerazione dal Rapporto del Sistema nazionale per la protezione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nell’arco dell’estensione del territorioinsi è ristretta di 210. Il territorio occupato da coperture artificiali, in altre parole, si è ampliato per un’estensione pari a circa 300 campi di calcio. Ildinetto, ossia il bilancio traoccupato da nuove coperture artificiali eche al contrario si è trasformato da “artificiale” in “”, è uno degli indicatori presi in considerazione dal Rapporto del Sistema nazionale per la protezione ...

