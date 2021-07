Concorso straordinario per il ruolo | chi supera prova scritta I risultati

Advertising

AniefTorino : WEBINAR ANIEF - “Diplomati Magistrale e docenti abilitati immessi in ruolo con riserva, illegittima cancellazione d… - HimeWakana : Bene...mal comune mezzo gaudio come si suol dire...nemmeno le mie tre colleghe hanno passato il concorso (loro avev… - TecnicaScuola : Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni -- - infodocenti : Graduatorie GPS, inserimento elenchi aggiuntivi: posso inserire l’abilitazione del concorso straordinario? - rielafaby : RT @orizzontescuola: Nuovo concorso straordinario docenti, sarà valido anche il servizio dell’anno scolastico 2021/22? -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso straordinario

entro il 31 dicembre Un altrodovrà essere avviato entro il 31 dicembre. Sarà formulato sulla base dei posti che rimarranno vacanti dopo le immissioni in ...Si può partecipare in una sola regione Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe die può partecipare solo per una classe diper la ...CAMPOBASSO – IL consigliere pentastellato all’attacco sul personale sanitario e sulle mancate assunzioni che erano previste ...I chiarimenti sul concorso per Dirigente Tecnico nel testo sottoposto alla fiducia. Come si svolgerà la prova e chi può superarla ...