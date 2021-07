Comunali Torino, Damilano: “Anticipiamo voto a fine settembre” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Paolo Damilano, candidato sindaco della lista civica ‘Torino Bellissima’ e del centrodestra è d’accordo con la proposta di anticipare il voto a fine settembre anche nel capoluogo piemontese. “Appoggio la proposta di Giuseppe Sala di anticipare il voto alla fine di settembre. Mi sono confrontato con il sindaco di Milano ed entrambi siamo convinti che la situazione epidemiologica suggerisca una revisione dei tempi”. “Queste elezioni avranno un grande valore soprattutto sul fronte della ripartenza – aggiunge -. I nuovi sindaci dovranno avere il maggior tempo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Paolo, candidato sindaco della lista civica ‘Bellissima’ e del centrodestra è d’accordo con la proposta di anticipare ilanche nel capoluogo piemontese. “Appoggio la proposta di Giuseppe Sala di anticipare ilalladi. Mi sono confrontato con il sindaco di Milano ed entrambi siamo convinti che la situazione epidemiologica suggerisca una revisione dei tempi”. “Queste elezioni avranno un grande valore soprattutto sul fronte della ripartenza – aggiunge -. I nuovi sindaci dovranno avere il maggior tempo ...

