Comunali Milano, nel mirino del centrodestra ora sono finite le piste ciclabili (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli strateghi elettorali del centrodestra a Milano, consci che la partita contro il sindaco Beppe Sala si potrebbe giocare nelle periferie e non certo sui voti della borghesia, hanno rivestito a nuovo, casual-sgargiante, il candidato Luca Bernardo e lo hanno portato a spasso in un quartiere pop più che millenario come Baggio. Non senza prima aver messo ai piedi del "dottor professore" prestato alla politica persino un paio di sneakers bianche con Paperino e Pluto in bella vista. Ideona, no? Anche solo consultando Wikipedia avrebbero potuto leggere il detto milanese "Và a Bagg a sonà l'ôrghen", questi geni del marketing politico, prima di tentare proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

