Advertising

iconanews : Comunali: fonti Nazareno, ragionevole usare finestra settembre - GHERARDIMAURO1 : Comunali: fonti Nazareno, ragionevole usare finestra settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali fonti

Agenzia ANSA

Lo diconodel Nazareno, interpellate dall'ANSA dopo gli auspici espressi alcuni sindaci e ... La richiesta è fissare la data del voto per lea settembre e non a ottobre come scelta di ...... ogni dato regionale derivato da dati provinciali, ogni dato provinciale derivato da dati. ... Dalleufficiali risulta che ~60% delle prime 14 ha effettuato un numero di vaccini superiore ...L'Ad per l'Italia, La Morgia: "Siamo consapevoli della nostra scelta, pronti a valutare incentivi per esodi e trasferimenti" ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Utilizzare la finestra di settembre per le elezioni amministrative? "E' una idea ragionevole". Lo dicono fonti del Nazareno, interpellate dall'ANSA dopo gli auspici espressi al ...