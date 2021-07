“Completare la vaccinazione è vitale. In 10 paesi europei il 30% degli 80enni non è ancora immunizzato” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo dicono gli studi, lo dicono le autorità competenti. E lo ribadiscono quelle europee. La variante Delta può essere arginata soltanto avendo terminato il ciclo vaccinato. Completare la vaccinazione è “vitale” per avere la massima protezione contro il Covid-19, varianti incluse come la ex indiana che dopo aver dilagato in Gran Bretagna sta crescendo nel resto d’Europa e in Italia. In una nota congiunta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ribadiscono la necessità di immunizzarsi completamente: “L’adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo dicono gli studi, lo dicono le autorità competenti. E lo ribadiscono quelle europee. La variante Delta può essere arginata soltanto avendo terminato il ciclo vaccinato.laè “” per avere la massima protezione contro il Covid-19, varianti incluse come la ex indiana che dopo aver dilagato in Gran Bretagna sta crescendo nel resto d’Europa e in Italia. In una nota congiunta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ribadiscono la necessità di immunizzarsi completamente: “L’adesione al ciclo diraccomandato ...

Advertising

rtl1025 : ?? Completare la vaccinazione è 'vitale' per avere la massima protezione contro il #Covid19, varianti incluse come l… - CamyGaly : RT @rtl1025: ?? Completare la vaccinazione è 'vitale' per avere la massima protezione contro il #Covid19, varianti incluse come la #Delta. L… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: “Completare la vaccinazione è vitale. In 10 paesi europei il 30% degli 80enni non è ancora immunizzato” - fattoquotidiano : “Completare la vaccinazione è vitale. In 10 paesi europei il 30% degli 80enni non è ancora immunizzato” - ansaeuropa : Completare la #vaccinazione è 'vitale' per avere la massima protezione contro il #Covid-19, varianti incluse come l… -