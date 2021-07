Commissione europea, dal 2035 solo auto a emissioni zero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore si è creata una certa confusione mediatica attorno alle posizioni della Commissione europea in merito al futuro della mobilità, espresse nell’ambito del piano “Fit for 55”, che raccoglie provvedimenti su ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali pensati per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2. Per quanto riguarda la mobilità, in particolare, alcune importanti testate nazionali e internazionali hanno interpretato i concetti espressi dall’Europa e dalla Presidentessa Ursula von der Leyen come un bando alla vendita di automobili a combustione interna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore si è creata una certa confusione mediatica attorno alle posizioni dellain merito al futuro della mobilità, espresse nell’ambito del piano “Fit for 55”, che raccoglie provvedimenti su ambiente, energia, trasporti, consumo del suolo e politiche fiscali pensati per combattere i cambiamenti climatici e ridurre ledi CO2. Per quanto riguarda la mobilità, in particolare, alcune importanti testate nazionali e internazionali hanno interpretato i concetti espressi dall’Europa e dalla Presidentessa Ursula von der Leyen come un bando alla vendita dimobili a combustione interna di ...

