Com'è andato il primo giorno di discussione al Senato del ddl Zan (Di mercoledì 14 luglio 2021) (foto: Getty)La prima giornata di discussione del ddl Zan in Senato è terminata con l'ennesimo tentativo, fallito, della destra di farlo bocciare. L'aula continuerà quindi, tra il 14 e il 15 luglio, l'esame del disegno di legge contro le discriminazioni e le violenze basate sull'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere e le disabilità, presentato dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan. I partiti avranno poi tempo fino al 20 luglio per presentare emendamenti alla legge, dopodiché il testo dovrà essere finalmente votato, anche se i giornali parlano del "rischio concreto" che il voto finale si possa tenere a settembre.

