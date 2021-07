"Coltello in mano, voleva sfondare la porta". Michelle Hunziker, l'orrore vicino al cinema per adulti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Michelle Hunziker racconta di aver vissuto anche lei alcune situazioni terribili in passato, una di queste, risale ai primi tempi in cui si trasferì a Milano dove viveva in un monolocale al piano terra vicino ad un cinema per adulti. Una sera, la conduttrice di Striscia la notizia racconta di essere stata seguita da un uomo che voleva entrare in casa sua: “Cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un Coltello in mano a pregare che non riuscisse ad entrare”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021)racconta di aver vissuto anche lei alcune situazioni terribili in passato, una di queste, risale ai primi tempi in cui si trasferì a Milano dove viveva in un monolocale al piano terraad unper. Una sera, la conduttrice di Striscia la notizia racconta di essere stata seguita da un uomo cheentrare in casa sua: “Cercava dila, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con unina pregare che non riuscisse ad entrare”. ...

