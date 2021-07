Codacons: “Fedez non ha capito nulla, lo quereliamo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Durissima replica del Codacons a Fedez che oggi, attraverso un video pubblicato sui social, si era sfogato lamentando “l’ennesima raccomandata” da parte dell’associazione. “Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons”, aveva detto l’artista. L’associazione in una nota replica: “Ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili -scrive il Codacons- Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità”. L’atto “presentato dalla nostra associazione e a cui il rapper fa riferimento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Durissima replica delche oggi, attraverso un video pubblicato sui social, si era sfogato lamentando “l’ennesima raccomandata” da parte dell’associazione. “Non ne posso più. Sono perseguitato dal”, aveva detto l’artista. L’associazione in una nota replica: “Ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili -scrive il- Evidentementenon ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità”. L’atto “presentato dalla nostra associazione e a cui il rapper fa riferimento ...

Advertising

RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - rtl1025 : ?? #Fedez: 'Nuova raccomandata di #Codacons, paragonano i soldi che abbiamo raccolto per aiutare i lavoratori dello… - IlContiAndrea : Che poi la raccolta fondi #ScenaUnita per i lavoratori dello spettacolo è stata fatta con la massima trasparenza e… - itsmc17 : RT @___coldplayer: Il modo in cui Fedez ha ragione e il modo in cui ci siamo rotti il cazz0 anche noi di tutto questo circo targato Codacon… - giorginamuser : RT @nosleep_____: Rendiamoci conto che c’è gente che aspetta giustizia per cose vere e soprattutto gravi e rilevanti, e invece le aule di t… -