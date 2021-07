Cocaina dal cielo | lancia carichi dall' aereo in Sardegna | arrestato

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha utilizzato secondo le indagini la tecnica dei narcos sudamericani,re la droga da un, per far arrivare inun carico di, ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno rintracciato....

cielo, lanciata da un aereo come nella serie tv Narcos o nei film su Pablo Escobar. Che non fanno altro che narrare una cronaca degli anni '80, quando i narcotrafficanti portavano negli ...Ha utilizzato stando alle indagini la tecnica dei narcos sudamericani, lanciare la droga da un aereo, per far arrivare in Sardegna un carico di, ma gli e' andata male: i carabinieri lo hanno rintracciato. I militari della Compagnia di Oristano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un italiano ritenuto responsabile di ...La cocaina arrivava dal cielo utilizzando un sistema caro ai narcos sudamericani e utilizzato per la prima volta dai cartelli del famigerato Pablo Escobar. Trafficante arrestato a Oristano. Il ...Arrestato un trafficante italiano: avrebbe fatto arrivare un carico di droga sull'isola con un velivolo pirata ...