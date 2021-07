Cna Roma: proroga credito imposta necessaria per sopravvivenza settore alberghiero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “La proroga del credito d’imposta per il canone di locazione degli alberghi fino al 31 dicembre 2021 non è una misura auspicabile, ma assolutamente indispensabile se si vuole salvare il settore del turismo che a Roma vale il 16 % del Pil locale”. Così in un comunicato Marco Misischia, Presidente di Cna Turismo Roma. “Roma al pari delle altre città d’arte, in estate soffre di una bassa affluenza di flussi turistici, cosa che non avviene invece nelle zone marittime e montane.” “L’approvazione di questa misura è necessaria per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)– “Ladeld’per il canone di locazione degli alberghi fino al 31 dicembre 2021 non è una misura auspicabile, ma assolutamente indispensabile se si vuole salvare ildel turismo che avale il 16 % del Pil locale”. Così in un comunicato Marco Misischia, Presidente di Cna Turismo. “al pari delle altre città d’arte, in estate soffre di una bassa affluenza di flussi turistici, cosa che non avviene invece nelle zone marittime e montane.” “L’approvazione di questa misura èper ...

Advertising

lareteditutti : RT @CNAROMA: La CNA di Roma promuove la campagna di sensibilizzazione per la raccolta di sangue. Donare è un atto d’amore e di civiltà. P… - Chinaski75 : RT @CNAROMA: La CNA di Roma promuove la campagna di sensibilizzazione per la raccolta di sangue. Donare è un atto d’amore e di civiltà. P… - CNAROMA : La CNA di Roma promuove la campagna di sensibilizzazione per la raccolta di sangue. Donare è un atto d’amore e di… - CNAROMA : #candidatisindaco | In diretta con Roberto Gualtieri. Segui l'incontro - CNAROMA : #ElezioniRoma | Segui da diretta dell'incontro con il candidato Roberto Gualtieri (PD) sulla nostra pagina facebook… -