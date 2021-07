Clima | sul tavolo della Commissione Ue la grande riforma economia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Laeuropea ha approvato oggi il pacchetto legislativo "Fit for 55", che contiene una dozzina di proposte di direttive, regolamenti e altre iniziative, spesso interconnesse e complementari fra loro, riguardanti tutti i settori dell'che sono chiamati a contribuire al nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Ue del 55% (invece che del 40% previsto in precedenza) entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto rappresenta la "roadmap" che dovrà essere seguita per arrivare ai traguardi già decisi e fissati nella legge europea sul, ovvero la riduzione del 55% al 2030 e l'obiettivo "zero ...

Advertising

ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - GIConfindustria : La tassa più onerosa che abbiamo pagato è quella sul dilettantismo. Se ci trovassimo nuovamente in un clima di sfid… - nickbluebox : @roberto_duria @Terra_Pianeta Negare l'inquinamento, la distruzione e l'avvelenamento di mari e foreste la presenza… - statodelsud : Ue, presentato il piano sul clima: da carbon tax a stop auto benzina e diesel, le proposte - Pino__Merola : Ue, presentato il piano sul clima: da carbon tax a stop auto benzina e diesel, le proposte -

Ultime Notizie dalla rete : Clima sul

Rai News

Green deal. Il nuovo pacchetto Uecontiene proposte "cotte a metà" e "mancano gli elementi chiave". Lo afferma il Wwf Italia sulla proposte di misure "Fit for 55" sued energia al 2030 che viene comunque ritenuto "il ...Crede che sconteremopiano dei contagi l'effetto del festeggiamento nelle piazze per i ... ad_dyn A cosa puntare? "Ilestivo, unito alle vaccinazioni, dovrebbero sfavorire una nuova ondata. L'...Il progetto Fit for 55 presentato dalla commissione europea. A partire dal 2035 potranno essere venduti solo veicoli ad emissioni zero. Si punta anche a raddoppiare entro il 2030 la percentuale di ene ...Cosa ci aspetta il 15 luglio secondo lo Zodiaco. Ariete. Giornata ottima per gli affari: vi troverete in vantaggio sulla concorrenza. In amore cambiare tattica. Toro. Mettete a pu ...