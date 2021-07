Clima, la Commissione Ue presenta il piano per tagliare le emissioni del 55% entro il 2030. Von der Leyen: “Chi inquina pagherà di più” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La revisione del meccanismo di scambio delle emissioni (Ets) per includere anche il settore dell’aviazione e del trasporto marittimo, la creazione di un altro Ets per il trasporto stradale e il riscaldamento edilizio, una Carbon tax alle frontiere, ma anche un fondo sociale Ue per il Clima per evitare che i costi della transizione ecologica ricadano sulle fasce più deboli della popolazione. Sono queste alcune delle principali componenti del pacchetto Clima “Fit for 55”, presentato oggi dalla Commissione europea. Si tratta di dodici proposte legislative che rappresentano gli strumenti con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) La revisione del meccanismo di scambio delle(Ets) per includere anche il settore dell’aviazione e del trasporto marittimo, la creazione di un altro Ets per il trasporto stradale e il riscaldamento edilizio, una Carbon tax alle frontiere, ma anche un fondo sociale Ue per ilper evitare che i costi della transizione ecologica ricadano sulle fasce più deboli della popolazione. Sono queste alcune delle principali componenti del pacchetto“Fit for 55”,to oggi dallaeuropea. Si tratta di dodici proposte legislative che rapno gli strumenti con i ...

