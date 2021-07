Clima | Amendola | ' Green deal | ambizione e pragmatismo per neutralità climatica nel 2050'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Ilè la visione per il futuro dell'Ue. Proprio per questo, dobbiamo essere al contempo ambiziosi e pragmatici per la sua realizzazione anche in Italia". Così il sottosegretario agli Affari europei Enzocommenta il via libera della Commissione europea al pacchetto di misure legislative denominato ‘Fit for 55' che prevede la revisione della normativa europea in materia di ambiente, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità per raggiungere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. "Il pacchetto ‘Fit for 55' approvato oggi dalla Commissione si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clima Amendola

Metro

Roma, 14 lug 15:04 - Il Green Deal è la visione per il futuro dell'Ue: proprio per questo è necessario essere al contempo ambiziosi e pragmatici per la sua...... ma anche un'occasione per riflettere sul particolareche ha contribuito a influenzare e dare ... alle 20.30 ci sarà il primo degli incontri, la lectio di Alfonsodal titolo "Immaginario ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il Green Deal è la visione per il futuro dell’Ue. Proprio per questo, dobbiamo essere al contempo ambiziosi e pragmatici per la sua realizzazione anche in Italia”. Così il ...Il Green Deal è la visione per il futuro dell'Ue: proprio per questo è necessario essere al contempo ambiziosi e pragmatici per la ...