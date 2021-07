Clemente Russo: «Certo che avevo ragione su Rio 2016, ma tanto mica mi ridaranno le medaglie perse» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Avvenire intervista Clemente Russo. Il prossimo 27 luglio compie 39 anni. Ha vinto due medaglie d’argento olimpiche a Pechino e Londra, ma non sarà ai Giochi di Tokyo per il rifiuto della Federazione internazionale. «La Federazione italiana mi ha aiutato, ma quella internazionale no. Non si trattava di fare figli e figliastri, ma di capire le esigenze. Non sono potuto salire sul ring per il torneo di qualificazione perché ero a letto col Covid. Poi hanno annullato il torneo di qualificazione, andando a riprendere il ranking del 2017. Ma vi rendete conto? Sono passati quattro anni. C’è gente che ha messo su la pancia, ma pur di andare alle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Avvenire intervista. Il prossimo 27 luglio compie 39 anni. Ha vinto dued’argento olimpiche a Pechino e Londra, ma non sarà ai Giochi di Tokyo per il rifiuto della Federazione internazionale. «La Federazione italiana mi ha aiutato, ma quella internazionale no. Non si trattava di fare figli e figliastri, ma di capire le esigenze. Non sono potuto salire sul ring per il torneo di qualificazione perché ero a letto col Covid. Poi hanno annullato il torneo di qualificazione, andando a riprendere il ranking del 2017. Ma vi rendete conto? Sono passati quattro anni. C’è gente che ha messo su la pancia, ma pur di andare alle ...

Clemente Russo, allenamento e dieta secondo Tatanka: "Gli addominali sono il mio scudo"

