Classifica Tour de France 2021, 17ma tappa: Pogacar vince sul Portet e rafforza la maglia gialla, Cattaneo 12° (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Classifica generale del Tour de France 2021 ha assunto una nuova fisionomia al termine della durissima 17ma tappa. Nel giorno di Festa Nazionale in terra transalpina (il 14 luglio ricorre la Presa della Bastiglia), la Grande Boucle proponeva una spettacolare giornata sui Pirenei con Peyresourde, Val Louron-Azet e l’arrivo in quota al difficile Col du Portet (15 km all’8,7% di pendenza media). I big si sono dati battaglia sull’ascesa conclusiva e lo spettacolo non è mancato, ridisegnando parzialmente la graduatoria nelle posizioni che contano. Tadej ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lagenerale deldeha assunto una nuova fisionomia al termine della durissima. Nel giorno di Festa Nazionale in terra transalpina (il 14 luglio ricorre la Presa della Bastiglia), la Grande Boucle proponeva una spettacolare giornata sui Pirenei con Peyresourde, Val Louron-Azet e l’arrivo in quota al difficile Col du(15 km all’8,7% di pendenza media). I big si sono dati battaglia sull’ascesa conclusiva e lo spettacolo non è mancato, ridisegnando parzialmente la graduatoria nelle posizioni che contano. Tadej ...

