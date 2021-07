Cinema, musica, teatro e iniziative per i più piccoli: la guida agli eventi del fine settimana (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... come passerete il fine settimana? Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today ha selezionato ... A Pretoro, all'alba di sabato, c'è 'Let it be', un percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles,... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) ... come passerete il? Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today ha selezionato ... A Pretoro, all'alba di sabato, c'è 'Let it be', un percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles,...

Advertising

TalkcityW : TALKCITY | TALK AROUND CIVITAVECCHIA di mercoledì 14 luglio 2021 - 121gigawatt_rad : ????IN ONDA TRA POCO???? ???? RELENTLESS FLASHBACKIN' SHOW ???? ???? Retrospettiva sul mondo della musica, del cine… - AuricchioAurora : RT @OlindoGatti: tutto questo finisce nel 2001, col G8 e l'11/9 a chiudere il decennio dello 'sciopero degli eventi'(Baudrillard) per aprir… - OlindoGatti : tutto questo finisce nel 2001, col G8 e l'11/9 a chiudere il decennio dello 'sciopero degli eventi'(Baudrillard) pe… - FerraroGiuliano : RT @RadioMDN: #AccaddeOggi 14 luglio 1982 prima a Londra del #film #PinkFloyd #thewall -