(Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per l'in futuro'stabilire unampiamente inclusivo, perseguire una solida politica musulmana, combattere ...

Advertising

AndreaIbba16 : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Su Afghanistan serve un accordo politico' #cina - italianewssport : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Su Afghanistan serve un accordo politico' #cina - MediasetTgcom24 : Cina: 'Su Afghanistan serve un accordo politico' #cina - CosedaMondo : @agambella USAUKSRAEL lasciano l'Afghanistan primo produttore al mondo di eroina, abbandonato nel completo caos (sp… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Afghanistan, Cina pronta a mediare 'ma non diventi ritrovo terroristi' -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Afghanistan

Home Estero. Talebani conquistano il valico della frontiera Spin Boldak con il Pakistan Estero 14 ... Legge sicurezzasoffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, ...Secondo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per l'in futuro serve 'stabilire un accordo politico ampiamente inclusivo, perseguire una solida politica musulmana, combattere risolutamente le ideologie terroristiche ed estremiste e ...Secondo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per l'Afghanistan in futuro serve "stabilire un accordo politico ampiamente inclusivo, perseguire una solida politica musulmana, combattere risolutament ...Con questo titolo, la fondatrice dello Schiller Institute Helga Zepp-Larouche ha pubblicato il 10 luglio una lunga analisi sul ritiro delle truppe occidentali (quasi tutte) dall’Afghanistan. Se si vuo ...