Ciclismo | Settimana Ciclistica Italiana | Ulissi vince la prima tappa

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Diegosi è aggiudicato ladella, tagliando per primo il traguardo nel percorso che andava da Alghero a Sassari. Il corridore della UAE – Team Emirates ha preceduto preceduto Alberto Bettiol (Nazionale) e Giovanni Aleotti (Bora-Hansgroe). Oltre alla maglia azzurra da leader della classifica generale,si è conquistato anche la maglia come leader della classifica a punti. Ad Aleotti invece la maglia di miglior giovane. Si riparte domani, con la secondache copre i 184 km ...

Diego Ulissi si è aggiudicato la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana, tagliando per primo il traguardo nel percorso che andava da Alghero a Sassari. Il corridore della UAE – Team Emirates ...
Mathieu Van der Poel è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di Tour de France. Il fuoriclasse olandese, al suo debutto sulle strade della corsa a tappe più importante del Ciclismo su st ...