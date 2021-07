Ciclismo: Jonas Vingegaard: “Sono pronto e impaziente per la tappa” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Jonas Vingegaard si prepara a dare battaglia oggi nella tappa odierna del Tour de France da Muret-Saint Lary Soulan. Saranno 178,4 i chilometri nella frazione odierna che prevede tre ascese di prima categoria. Il danese sfida lo sloveno Tadej Poga?ar ( UAE Emirates) in una giornata che potrebbe essere decisiva. L’alfiere della insegue a 5’32” la maglia gialla, mentre Sono solo 14 quelli che lo separano dal colombiano Rigoberto Uran ( EF Education-Nippo). Vingegaard dovrà vedersela anche con Richard Carapaz. Ricordiamo che anche il colombiano di Ineos è in lizza per un gradino sul podio alla vigilia di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)si prepara a dare battaglia oggi nellaodierna del Tour de France da Muret-Saint Lary Soulan. Saranno 178,4 i chilometri nella frazione odierna che prevede tre ascese di prima categoria. Il danese sfida lo sloveno Tadej Poga?ar ( UAE Emirates) in una giornata che potrebbe essere decisiva. L’alfiere della insegue a 5’32” la maglia gialla, mentresolo 14 quelli che lo separano dal colombiano Rigoberto Uran ( EF Education-Nippo).dovrà vedersela anche con Richard Carapaz. Ricordiamo che anche il colombiano di Ineos è in lizza per un gradino sul podio alla vigilia di una ...

