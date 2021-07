Ciclismo, Fabio Anobile da Misinto a Tokyo con la nazionale paralimpica: intervista (Di mercoledì 14 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color «Ciao a tutti, sono Fabio Anobile, atleta della nazionale italiana paralimpica. Siamo ormai in vista ormai dei giochi di Tokyo, vi aspettiamo numerosi. La mia gara su strada sarà il giorno 2 settembre, seguiteci». Al giovane campione, medaglia d’oro nella categoria C3 ai mondiali di paraCiclismo il mese scorso a Cascais, in Portogallo, sono bastati tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 14 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color «Ciao a tutti, sono, atleta dellaitaliana. Siamo ormai in vista ormai dei giochi di, vi aspettiamo numerosi. La mia gara su strada sarà il giorno 2 settembre, seguiteci». Al giovane campione, medaglia d’oro nella categoria C3 ai mondiali di parail mese scorso a Cascais, in Portogallo, sono bastati tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ...

Advertising

pierino_peste : Di tre cronisti uno parla di ciclismo gli altri due discutono di tutto fuorché di ciclismo. Fate schifo De Luca e F… - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: Era il campione olimpico in carica e ci lasciò a 25 anni, in quell'infausto Tour... ???? #EurosportCICLISMO - Eurosport_IT : Era il campione olimpico in carica e ci lasciò a 25 anni, in quell'infausto Tour... ???? #EurosportCICLISMO - STnews365 : Deceuninck Quick step: rinnovo biennale per Fabio Jakobsen Jakobsen, che vanta 18 vittorie con la maglia del Wolfpa… - kiakkia365 : RT @CentotrentunoC: #Ciclismo | Il #SibiuTour concluso in seconda posizione non aveva un parco partenti di altissimo livello, ma le prestaz… -