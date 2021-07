Chiesa Juventus, un top club offre 100 milioni: la risposta bianconera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Chiesa Juventus – Federico Chiesa è stato uno dei migliori giocatori dell’Europeo. Tanto forte e decisivo da essere inserito nella top11 del torneo. La freccia bianconera adesso ha su di sè gli occhi di mezza Europa. L’ultima pazza idea viene riportata da “Calciomercato.it” e da “ilBianconero.com”, offerta monstre di un top club inglese. Chiesa Juventus, il Chelsea piomba sull’ex viola Secondo il giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, il Chelsea avrebbe proposto alla Juventus 100 milioni di euro, come base di partenza della trattativa, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 luglio 2021)– Federicoè stato uno dei migliori giocatori dell’Europeo. Tanto forte e decisivo da essere inserito nella top11 del torneo. La frecciaadesso ha su di sè gli occhi di mezza Europa. L’ultima pazza idea viene riportata da “Calciomercato.it” e da “ilBianconero.com”, offerta monstre di un topinglese., il Chelsea piomba sull’ex viola Secondo il giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, il Chelsea avrebbe proposto alla100di euro, come base di partenza della trattativa, ...

marcoconterio : ?????? Assalti da #FCBayern e #Chelsea per Federico Chiesa della #Juventus ma i bianconeri non vogliono ascoltare pr… - GoalItalia : Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi ???? Danilo, Alex Sandro ???? Sei finalisti per la Juventus tra #Euro2020 e… - SPalermo91 : RT @marcoconterio: ?????? Assalti da #FCBayern e #Chelsea per Federico Chiesa della #Juventus ma i bianconeri non vogliono ascoltare propost… - ArcangeloBarone : Non 200?!?!? ?? ?? ?? Fosse stato nostro, avrebbero scritto al max 40 - camswanderlust_ : RT @_W1NDOWS1LL_: L'unico difetto di chiesa è che gioca nella Juventus -