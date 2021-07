Chiellini, parla l’agente: «Perché non ha firmato? I contratti si firmano in due, aspettiamo la Juve» (Di mercoledì 14 luglio 2021) l’agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio. “Perché Chiellini non ha firmato? Perché i contratti si firmano in due. Al momento ancora non ci siamo seduti, ma tutto con serenità. Se si presenta qualcun altro? Al momento non si è presentato nessuno, aspettiamo la Juve per sedersi. E’ una follia pensare a Chiellini lontano da un campo da calcio in questo momento. Mio padre mi disse: finché questi giocatori hanno un fuoco che arde, una passione, sono diversi e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021)di Giorgio, Davide Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio. “non hasiin due. Al momento ancora non ci siamo seduti, ma tutto con serenità. Se si presenta qualcun altro? Al momento non si è presentato nessuno,laper sedersi. E’ una follia pensare alontano da un campo da calcio in questo momento. Mio padre mi disse: finché questi giocatori hanno un fuoco che arde, una passione, sono diversi e ...

