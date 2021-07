Chiara Ferragni visita il castello di Avio, sui social scoppia la polemica (Di mercoledì 14 luglio 2021) La storia si ripete. L’anno scorso la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi e ai Musei Vaticani aveva scatenato un polverone social e ora anche il pomeriggio trascorso al castello di Avio, in Trentino, è finito nell’occhio del ciclone. Le foto della sua gita nell’antico edificio, pubblicate sia dall’influencer che sulla pagina Facebook della struttura (parte dei beni del Fai), hanno raccolto numerose critiche. A Chiara, ospite di un famoso brand di moda della zona, è stata concessa una visita privata nei giorni di chiusura del castello e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) La storia si ripete. L’anno scorso ladiagli Uffizi e ai Musei Vaticani aveva scatenato un polveronee ora anche il pomeriggio trascorso aldi, in Trentino, è finito nell’occhio del ciclone. Le foto della sua gita nell’antico edificio, pubblicate sia dall’influencer che sulla pagina Facebook della struttura (parte dei beni del Fai), hanno raccolto numerose critiche. A, ospite di un famoso brand di moda della zona, è stata concessa unaprivata nei giorni di chiusura dele ...

