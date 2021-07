Chiama il medico, "i sintomi dell'infarto". Niente ricovero: 30 ore dopo muore, aperta inchiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una vicenda inquietante quella che arriva da Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Francesco Conte è morto a 53 anni. Ed è morto circa 30 ore dopo essere stato visitato a casa: aveva Chiamato il medico perché accusava i sintomi dell'infarto, ma non è stato ricoverato. Una vicenda che ha sconvolto la sua città e sulla quale, ora, la procura di Genova ha aperto un'inchiesta. La vicenda era iniziata lo scorso 5 luglio, quando Francesco aveva accusato tosse, dolori al torace e vomito. La sera successiva, quando l'agente di polizia locale aveva iniziato ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una vicenda inquietante quella che arriva da Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Francesco Conte è morto a 53 anni. Ed è morto circa 30 oreessere stato visitato a casa: avevato ilperché accusava i, ma non è stato ricoverato. Una vicenda che ha sconvolto la sua città e sulla quale, ora, la procura di Genova ha aperto un'. La vicenda era iniziata lo scorso 5 luglio, quando Francesco aveva accusato tosse, dolori al torace e vomito. La sera successiva, quando l'agente di polizia locale aveva iniziato ad ...

