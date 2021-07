Chi l’ha visto, speciale Federica Farinella. Dopo 17 anni ritrovate solo le sue ossa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Messa in onda di Chi l’ha visto?, quella prevista a breve. In studio Federica Sciarelli che, Dopo aver affrontato il caso sulla drammatica scomparsa e le relative indagini su Denise Pipitone, parlerà di un altra vicenda, ovvero quella di Federica Farinella, scomparsa da Asti nel 2001 e i cui resti sono stati trovati 17 lunghi anni Dopo. La trasmissione prevede una puntata dedicata al caso della giovane ragazza che sognava di diventare una star della tv e che è scomparsa dalla sua abitazione in provincia di Asti il 2 settembre 2001. Una vicenda con una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Messa in onda di Chi?, quella prevista a breve. In studioSciarelli che,aver affrontato il caso sulla drammatica scomparsa e le relative indagini su Denise Pipitone, parlerà di un altra vicenda, ovvero quella di, scomparsa da Asti nel 2001 e i cui resti sono stati trovati 17 lunghi. La trasmissione prevede una puntata dedicata al caso della giovane ragazza che sognava di diventare una star della tv e che è scomparsa dalla sua abitazione in provincia di Asti il 2 settembre 2001. Una vicenda con una ...

Advertising

AlbertoBagnai : Piccolo reminder per quelli cui l’Europa piace a targhe alterne: la “non discriminazione” non si applica solo ai pi… - ladyonorato : Ringrazio ancora il Presidente del Parlamento Europeo @EP_President @DavidSassoli per l’immediato riscontro dato al… - amendolaenzo : Oggi l'#Ecofin ha dato il fischio d'inizio a 12 #RecoveryPlan, tra cui c'è quello italiano. La vera partita inizia… - FabioG3 : Credo che l'Italia sia 4ª ora. Ma il Belgio? Sono 2 anni che è primo. Ma chi fa i conti? Che ha vinto il Belgio? Ma… - concetta1915 : RT @aboubakar_soum: Prof.@EnricoLetta, avete veramente deciso di rinnovare l'accordo DISUMANO con la Libia? Allora come potete parlare di:… -