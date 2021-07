Chi è Federico Bernardeschi: dal calcio alla famiglia, dall’insuccesso alla vittoria agli Europei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federico Bernardeschi è uno dei calciatori che in queste settimane hanno fatto sognare i tifosi della Nazionale Italiana. Dopo essersi aggiudicato la vittoria agli Europei di calcio, l’attaccante della Juventus è tornato a casa dalla sua famiglia e ieri ha sposato la sua fidanzata Veronica Ciardi. Conosciamo meglio il campione italiano, che ha iniziato a muovere giovanissimo i primi passi sul campo da calcio. Chi è Federico Bernardeschi: i primi calci nella sua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021)è uno dei calciatori che in queste settimane hanno fatto sognare i tifosi della Nazionale Italiana. Dopo essersi aggiudicato ladi, l’attaccante della Juventus è tornato a casa dsuae ieri ha sposato la sua fidanzata Veronica Ciardi. Conosciamo meglio il campione italiano, che ha iniziato a muovere giovanissimo i primi passi sul campo da. Chi è: i primi calci nella sua ...

