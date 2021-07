Champs - Élysées | proposta di matrimonio nel giorno della Bastiglia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Parigi non solo riscopre il, ma anche il suo essere romantica. Unadiinaspettata sugliproprio per il 14 luglio. Un militare poco prima ...

Corriere Roma

Parigi non solo riscopre il giorno della Bastiglia, ma anche il suo essere romantica. Una proposta di matrimonio inaspettata sugliproprio per il 14 luglio. Un militare poco prima della sfilata si inginocchia davanti alla sua bella. E ovviamente lei non potrà che dire sì. 14 luglio 2021L'edizione 2021 della parata sugli- Elysees ha visto la partecipazione di 4.300 soldati a piedi, 73 aerei, 24 elicotteri, 221 veicoli e 200 cavalli della Guardia Repubblicana. Il presidente ...