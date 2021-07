Cessioni Juventus, Allegri ne ha già bocciati tre (Di mercoledì 14 luglio 2021) Acquisti, ma anche Cessioni. Le strategie di calciomercato della Juventus potrebbero puntare su tre o quattro sacrifici per cercare di finanziare le operazioni in entrate. Le mosse di Allegri e le scelte del nuovo tecnico La Juventus cercherà di finanziare il mercato con alcune Cessioni e sacrifici che consentano al nuovo ds Cherubini di incassare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Acquisti, ma anche. Le strategie di calciomercato dellapotrebbero puntare su tre o quattro sacrifici per cercare di finanziare le operazioni in entrate. Le mosse die le scelte del nuovo tecnico Lacercherà di finanziare il mercato con alcunee sacrifici che consentano al nuovo ds Cherubini di incassare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

