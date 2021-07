Cercasi startup che favorisca l’inclusione Borsa di studio Stefano Riccio | il bando scade il 1° agosto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è tempo fino al 1°per candidarsi alladi– Una start up per un sorriso” messa a disposizione dall’Associazione Made in Earth Onlus e dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Ladidel valore di € 1.000 è finalizzata alla realizzazione di una Start-Up attiva sui temi del, della cultura e della sostenibilità ed è dedicata alla memoria di, consulente d’impresa e fondatore di Made in Hearth Onlus. Possono partecipare al ...

Advertising

agrifood_tech : Accelerare i progetti delle piccole realtà del Sud per rinnovare la filiera. È lo scopo del programma Bravo Innovat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi startup

Il Denaro

... per unirsi a Embarc Collective, hub perlanciato a Tampa nel 2018. O come Whitney Holtzman,... MiliardiMentre per far partire la riforma degli ammortizzatori sociali entro il 2022 ...... perché significa nuove opportunità lavorative che arrivano proprio in un contesto caratterizzato da numerose difficoltà: siamo a supporto di questenei processi di recruiting e staff leasing ...C’è tempo fino al 1° agosto per candidarsi alla borsa di studio “Stefano Riccio – Una start up per un sorriso” messa a disposizione dall’Associazione Made in Earth Onlus e dall’Università degli Studi ...L’azienda leader nel mercato degli smartphone ricondizionati dell’imprenditore Giuseppe Sammartano investe sulle risorse locali ...