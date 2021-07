Centri di salute mentale, i Nas tra il disagio psichico: 536 ispezioni in tutta Italia, nel Lazio irregolarità nel 27% delle strutture (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tra le vioLazioni accertate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità anche quelle sui livelli di assistenza dovute alla mancanza di piani riabilitativi e di operatori adeguati alle necessità rieducative dei pazienti. Dunque proprio quello che si teme possa aver... Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tra le vioni accertate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità anche quelle sui livelli di assistenza dovute alla mancanza di piani riabilitativi e di operatori adeguati alle necessità rieducative dei pazienti. Dunque proprio quello che si teme possa aver...

