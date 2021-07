Caso Paciolla | Ruotolo | “Dopo un anno c’è un silenzio assordante”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È unquello che avvolge,un, la morte di Mario, il giovane napoletano che partecipava ad una missione di pace per conto dell’Onu in Colombia. Marioaveva 33 anni quando, unfa, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di San Vicente del Caguan. Non conosciamo ancora la verità, non sappiamo nulla di questo: è stato un suicidio? Si è trattato di un omicidio? E perchè? Le autorità investigative colombiane e italiane stindagando ma ...

L'avvocata della famigliaè la stessa che ha seguito ilRegeni, Alessandra Ballerini, e anche da quel lato non arrivano informazioni. Il silenzio pesa: "Abbiamo atteso gli esiti per un ...Oggi così come un anno fa, sulci sono troppi, troppi silenzi. ©Colosio, 42 anni, assassinato durante un agguato in moto dopo la finale europea. Così lo ricordano nella sua Borgosatollo, in provincia di Brescia ...Ne dà notizia la Farnesina spiegando che “il ministro ha ribadito il sostegno dell’Italia alle istituzioni democratiche colombiane e l’importanza di continuare a collaborare sul caso Paciolla. È stata ...