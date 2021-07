Casa di accoglienza “Fabrizio Frizzi” per famiglie di bambini ricoverati | il sindaco di Milano consegna concessione edilizia a Unitalsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - Giuseppe Sala ha ricevuto il presidente diLombarda, De Carli, e il presidente di Bcc, Maino. Ospiterà l'opera un edificio da ristrutturare a fianco del Santuario dell'Ortica. Così il “Progetto dei Piccoli” approda a,13 luglio 2021- Un edificio di tre piani, tutto da ristrutturare, per 250 metri quadrati complessivi. Accanto al santuario della Madonna delle Grazie all'Ortica, in via Giovanni Amodeo 90, alla periferia est di. Ecco dove ha trovato, nel capoluogo lombardo, il “Progetto dei Piccoli” che anno dopo anno ha visto ...