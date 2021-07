Cartabia “Intervenire sull’ordinamento penitenziario”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA) (ITALPRESS) – “Mai più violenza, quegli atti sfregiano la dignità delle persone umane. Il carcere è un luogo di dolore, di pena, di sofferenza, ma non sia mai un luogo di violenza e di umiliazione”. Così il ministro della Giustizia, Marta, al termine della visita, insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), teatro delle note violenze sui detenuti il 6 aprile 2020.“Nell’ambito dei fondi complementari al PNRR, è stata prevista la realizzazione di 8 nuovi padiglioni. Tra gli istituti sui quali dovranno insistere le nuove costruzioni, c’è anche Santa Maria ...

' È giunta l'ora di intervenire sull'ordinamento penitenziario e sull'organizzazione del carcere - ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia - le carceri vanno riformate e questa è l'ora. La visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della ministra della Giustizia Marta Cartabia.