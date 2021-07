Cartabia e Draghi sulle carceri: 'Violenza e umiliazioni sono ingiustificabili' (Di mercoledì 14 luglio 2021) La visita del presidente del Consiglio e della ministra della Giustizia al Carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo il caso dei pestaggi ha prodotto parole ferme e di condanna da parte loro contro le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) La visita del presidente del Consiglio e della ministra della Giustizia al Carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo il caso dei pestaggi ha prodotto parole ferme e di condanna da parte loro contro le ...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - gaiatortora : Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importan… - davidefaraone : Un bel segnale Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - _CarlottaMiller : RT @RaiNews: 'Parole nette di Draghi e Cartabia che prendono atto di un'indignazione diffusa. Cambio di clima sociale intorno al tema, imma… - Fen_church : RT @ilriformista: Draghi: 'Migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili' #Draghi #Cartabia #SantaMariaCapuaVetere #CARCE… -