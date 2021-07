Carla Bellucci, l’influencer che partorirà in diretta per 12mila euro: “Sono io il mio business” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Carla Bellucci, modella e influencer nota soprattutto in Gran Bretagna per essere molto seguita sui social, ultimamente è diventata famosa anche in altri Paesi per la sua decisione di partorire in diretta per 12mila euro. Carla Bellucci e il parto in diretta: la richiesta dei fan Carla Bellucci ha raccontato a Daily Star che l’idea le è stata proposta da uno dei suoi fan su Only Fans, una piattaforma senza censure diffusa nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie alle visualizzazioni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021), modella e influencer nota soprattutto in Gran Bretagna per essere molto seguita sui social, ultimamente è diventata famosa anche in altri Paesi per la sua decisione di partorire inpere il parto in: la richiesta dei fanha raccontato a Daily Star che l’idea le è stata proposta da uno dei suoi fan su Only Fans, una piattaforma senza censure diffusa nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie alle visualizzazioni ...

Aradagoat : @Deggstar11 Carla bellucci I think?? - lucdilo : sì ma oltre a Mattarella mandiamo una Borromeo, una Aosta, la Bellucci con la figlia per dire, va bene anche una Ca… - Engraved_Skin : 'Non riesco a trovare personale per colpa del #RDC, cit.' - Raffael96628459 : RT @alexotaningocce: Una volta la #Giornatamondialedelbacio era tutta francese. Poi gli abbiamo dato Monica Bellucci e Carla Bruni e abbiam… - calabraducia : RT @alexotaningocce: Una volta la #Giornatamondialedelbacio era tutta francese. Poi gli abbiamo dato Monica Bellucci e Carla Bruni e abbiam… -