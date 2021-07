Carfagna: «Nel Pnrr stanziati 1,2 miliardi per i porti e 630 milioni per le Zes» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli Stati generali della logistica del Mezzogiorno si sono svolti a Napoli su iniziativa di Confetra Read More Il Sole 24 ORE – Economia L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli Stati generali della logistica del Mezzogiorno si sono svolti a Napoli su iniziativa di Confetra Read More Il Sole 24 ORE – Economia L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Mirandola59 : RT @OrNella645587: Riassunto Concorsi Brunetta una c??a Fallimento vaccini solo i ciechi non vedono Catarbia ama i corrotti Giorgetti cade d… - MariaPalumbo196 : @mara_carfagna HAI SPECIFICATO CHE I PROGETTI GIÀ ERANO STATI APPROVATI NEL GOVERNO CONTE, POI È CADUTO E NON SI SO… - 270349 : RT @OrNella645587: Riassunto Concorsi Brunetta una c??a Fallimento vaccini solo i ciechi non vedono Catarbia ama i corrotti Giorgetti cade d… - JohnHard3 : RT @OrNella645587: Riassunto Concorsi Brunetta una c??a Fallimento vaccini solo i ciechi non vedono Catarbia ama i corrotti Giorgetti cade d… - mickycaruso : RT @OrNella645587: Riassunto Concorsi Brunetta una c??a Fallimento vaccini solo i ciechi non vedono Catarbia ama i corrotti Giorgetti cade d… -