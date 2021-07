Carestia Etiopia: FAO lancia appello per nuovi fondi (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Etiopia continuano gli scontri nella regione del Tigray e qui si sta assistendo ad una vera catastrofe umanitaria. Secondo le agenzie ONU, FAO, WFP e UNICEF nel Nord dell’Etiopia bisogna agire presto per rispondere alla grave insicurezza alimentare. LA FAO chiede nuovi finanziamenti per poter fronteggiare la Carestia in Etiopia. Carestia Etiopia: FAO chiede Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Incontinuano gli scontri nella regione del Tigray e qui si sta assistendo ad una vera catastrofe umanitaria. Secondo le agenzie ONU, FAO, WFP e UNICEF nel Nord dell’bisogna agire presto per rispondere alla grave insicurezza alimentare. LA FAO chiedefinanziamenti per poter fronteggiare lain: FAO chiede

