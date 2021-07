Carburante salato: la verde in self a 1,65 euro al litro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise, la media nazionale per la verde in modalità self service è 1,65 euro/litro circa, livello più alto da novembre 2018, e per il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise, la media nazionale per lain modalitàservice è 1,65circa, livello più alto da novembre 2018, e per il ...

Advertising

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Torna un gran classico delle estati italiane: l'aumento del carburante alla pompa. #Benzina e #diesel. Per i vacanzier… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Torna un gran classico delle estati italiane: l'aumento del carburante alla pompa. #Benzina e #diesel. Per i vacanzier… - TgrRaiAltoAdige : Torna un gran classico delle estati italiane: l'aumento del carburante alla pompa. #Benzina e #diesel. Per i vacanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Carburante salato Carburante salato: la verde in self a 1,65 euro al litro Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise, la media nazionale per la verde in modalità self service è 1,65 euro/litro circa, livello più alto da novembre 2018, e per il ...

Estate: Polliotto, bollette turismo e salute, conto è salato Prezzi del carburante in ascesa, rincari delle bollette del gas e della luce, costo dei servizi turistici e ... La seconda estate dell''era Covid' presenta un conto molto salato. Lo sottolinea Patrizia ...

Carburante salato: la verde in self a 1,65 euro al litro Leggo.it CARBURANTI, ASSOUTENTI: “RINCARO BENZINA E’ SPECULAZIONE, GOVERNO INTERVENGA” RROMA – Sul nuovo record dei carburanti alla pompa, con la benzina che raggiunge 1,649 euro al litro con una crescita del +17,5% rispetto al 2020, e il gasolio che vola a 1,507 euro al litro, pesano l ...

Caro benzina, per un pieno 12 euro in più dell'anno scorso: effetto valanga anche sulla spesa Il prezzo dei carburanti raggiunge il picco più elevato da novembre 2018. Benché la giornata di oggi non abbia fatto segnare nuovi rialzi, gli aumenti dei giorni scorsi stanno pesando non poco sulle ...

Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise, la media nazionale per la verde in modalità self service è 1,65 euro/litro circa, livello più alto da novembre 2018, e per il ...Prezzi delin ascesa, rincari delle bollette del gas e della luce, costo dei servizi turistici e ... La seconda estate dell''era Covid' presenta un conto molto. Lo sottolinea Patrizia ...RROMA – Sul nuovo record dei carburanti alla pompa, con la benzina che raggiunge 1,649 euro al litro con una crescita del +17,5% rispetto al 2020, e il gasolio che vola a 1,507 euro al litro, pesano l ...Il prezzo dei carburanti raggiunge il picco più elevato da novembre 2018. Benché la giornata di oggi non abbia fatto segnare nuovi rialzi, gli aumenti dei giorni scorsi stanno pesando non poco sulle ...