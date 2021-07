Caporalato | firmato protocollo per prevenzione e contrasto | Orlando ' passo importante'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La firma delper ladello sfruttamento lavorativo e delsegna unmoltonela un fenomeno odioso, che interessa un segmentoe strategico della nostra economia. Ritengo che il metodo seguito, quello della sinergia tra istituzioni, corpi intermedi e società civile sia davvero l'unico modo per agire in modo incisivo". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea, in occasione della firma del ...

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato firmato

La Siritide

... e il presidente del consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco, firmeranno il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del. Il ...Tra i 65 rappresentanti dell'industria e della distribuzione europea che hannoil codice di ... ai prodotti equi e solidali o alla nostra campagna Buoni e Giusti contro ile il ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La firma del protocollo per la prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato segna un passo molto importante nel contrasto a un fenomeno odioso, c ...Durante l’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha esposto lo stato delle condizio ...