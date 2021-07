Capelli colori e tonalità estate autunno 2021 | l' honey brown

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono novità anche in merito aidi. Dopo avere scelto un nuovo taglio disi può optare anche per unatutta nuova. Più precisamente in questaè di tendenza l'. La nuance in questione è perfetta per creare dei meravigliosi riflessi sulla chioma. Novità: arriva l'Per una donna che non vuole rinunciare alla sua base castana può optare per il meraviglioso...